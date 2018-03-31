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سياسة

روسيا تطلب من بريطانيا تفسيرا لتفتيش طائرة وتطرد دبلوماسيين آخرين

السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو يغادر مبنى وزارة الخارجية الروسية 30 مارس
السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو يغادر مبنى وزارة الخارجية الروسية 30 مارس
31/3/2018

قالت وزارة النقل الروسية اليوم السبت إن موسكو ستطلب توضيحا رسميا من بريطانيا لسبب خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية للتفتيش في مطار هيثرو أمس الجمعة.

وقدمت السفارة الروسية في بريطانيا شكوى بشأن تفتيش الطائرة إثر الواقعة.

وقالت وزارة النقل في روسيا، إنها تريد معرفة ما حدث، وأضافت في بيان "إذا لم يكن هناك تفسير فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت أن على بريطانيا أن تسحب أكثر من خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، وذلك في إطار التوتر المتصاعد على خلفية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا.

وجاءت الإجراءات الروسية الجديدة بعد دعوة بريطانيا حلفاء لها، إلى طرد دبلوماسيين روس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تقترح المساواة، لدى الجانب البريطاني أكثر من خمسين شخصا.

ويوم الجمعة استدعت موسكو السفير البريطاني لوري بريستو وأمهلت لندن شهرا لخفض عدد أفراد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا ليتساوى مع عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.

وتم تسليم بريستو مذكرة احتجاج متعلقة بـ"السلوك الاستفزازي الذي لا أساس له للجانب البريطاني الذي حرّض على الطرد غير المبرر لدبلوماسيين روس من عدد من الدول"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الجمعة.

وفي المجموع صدرت أوامر لأكثر من 150 دبلوماسيا روسيا بمغادرة الولايات المتحدة ودول أعضاء في الاتحاد الأوربي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أخرى تضامنا مع بريطانيا على خلفية تسميم الجاسوس السابق "سيرغي سكريبال" وابنته على الأراضي البريطانية مطلع مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قامت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا وأغلقت القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ وأوقفت نشاطات المجلس الثقافي البريطاني.

والجمعة طردت روسيا دبلوماسيين من 23 دولة- معظمها في الاتحاد الأوربي، ردا على دول الغرب، وذلك في عمليات تبادل طرد دبلوماسيين هي الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث.      

المصدر : وكالات
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