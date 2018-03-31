رئيس البرلمان الألماني: الإسلام بات جزءا من بلادنا

تسببت مسألة انتماء الدين الإسلامي إلى ألمانيا، في تفاقم الخلاف داخل الاتحاد المسيحي (أكبر كتلة سياسية) الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس البرلمان فولغانغ شويبله، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاجتماعي المسيحي، ألكسندر دوبرندت، قال فيها "كل شخص يجب أن يتعاطى مع حقيقة أن الإسلام بات جزءاً من بلادنا"، مضيفا "على السكان أن يقبلوا وجود نسبة متزايدة من المسلمين في ألمانيا".

ويتكون الاتحاد المسيحي، من تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) بزعامة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي (يمين وسط) بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر.

كما طالب المسلمين بـ"التعايش مع حقيقة أنهم يعيشون في بلد لا يتسم بطابع التقاليد الإسلامية".

وأشار إلى ضرورة التعايش السلمي واحترام الاختلافات، والحاجة إلى التماسك المجتمعي والالتزام بالدستور والقانون.

في المقابل، قال دوبرندت في تصريحات لمجلة "فوكس" الألمانية (خاصة) اليوم، إن "الإسلام لا ينتمي لألمانيا".

وأضاف "مقولة أن الإسلام جزء من ألمانيا، تعيق عملية اندماج المهاجرين في المجتمع".

وحول اعتزام الحزب الاجتماعي المسيحي خوض صراع مع حليفه الديمقراطي بشأن "الإسلام"، قال دوبرندت "حزبي الاجتماعي والديمقراطي المسيحي، يخوضان الجدل بشأن الإسلام من منطلقات واضحة ومباشرة ومحافظة".

ومضى قائلا "لن نغيّر موقفنا، وأغلبية الشعب يرى أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا.. نحن نمثّل صوت أغلبية شعبنا الذي يريد الحفاظ على هويتنا".

وقبل أسبوعين، فجر هورست زيهوفر جدلاً كبيراً في ألمانيا، بعد تصريحات لصحيفة "بيلد" (خاصة) قال فيها "إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا".

وأثارت التصريحات عاصفة انتقادات، دفعت ميركل للخروج ببيان تؤكد فيه أن "المسلمين ودينهم الإسلام جزء من ألمانيا".

غيّر أن الوزير خرج بعد أيام من بيان ميركل، بتصريحات جديدة تمسك فيها بموقفه ورؤيته، كما عبر عن غضبه الشديد من ميركل التي أصدرت بيانا يتبني رؤية معاكسة له.

ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا 4.7 مليون شخص، وفق صحف ألمانية.

وتولت الحكومة الألمانية الجديدة المشكلة من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة "ميركل"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) مهامها رسمياً منتصف مارس/ آذار، بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.