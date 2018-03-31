ترمب يجمد أموالا مخصصة لسوريا ويبلغ مسؤولين رغبته بالانسحاب منها

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) نقلا عن مسؤولين إن ترمب جمّد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا غداة إعلانه أن بلاده ستنسحب "قريبا جدا" من هناك.

وأضافت الصحيفة أن ترمب دعا إلى تجميد هذه الأموال بعد قراءة تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت في الآونة الأخيرة بتقديم 200 مليون دولار إضافية لدعم جهود التعافي المبكر في سوريا.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إن هذا القرار يتماشى مع ما أعلنه ترمب يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ستخرج من سوريا.

وكان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المُقال قد تعهد بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الكويت في فبراير/شباط.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية، الجمعة إن الرئيس دونالد ترمب يبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات الولايات المتحدة مبكرا من سوريا وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين الكثير من كبار مسؤوليه.

ويقضي ترمب عطلة عيد القيامة بضيعته في بالم بيتش في فلوريدا، وخلال كلمة في ريتشفيلد في أوهايو الخميس كشف عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا وتسليم المسؤولية الأمنية لدول من المنطقة.

وقال المسؤولان بالإدارة، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما (لرويترز) إن تصريح ترمب خلال كلمته يعكس مشاورات داخلية مع مستشارين تساءل خلالها عن سبب بقاء القوات الأمريكية بينما يوشك "المتشددون على الهزيمة".

وقال المسؤول، إن ترمب أوضح أنه "بمجرد تدمير داعش وفلولها فإن الولايات المتحدة ستتطلع إلى لعب دول بالمنطقة دورا أكبر في توفير الأمن والاكتفاء بذلك"، وأضاف المسؤول أن معالم هذه السياسة لم تتضح بعد.

وقال المسؤول الثاني إن مستشاري ترمب للأمن القومي أبلغوه بأنه ينبغي أن تبقى أعداد قليلة من القوات الأمريكية لعامين على الأقل لتأمين المكاسب التي تحققت بعد هزيمة "المتشددين " وضمان ألا تتحول سوريا إلى قاعدة "إيرانية دائمة".

وذكر المسؤول أن كبار مساعدي ترمب للأمن القومي بحثوا الوضع في سوريا خلال اجتماع بالبيت الأبيض لكنهم لم يستقرّوا بعد على استراتيجية للقوات الأمريكية في سوريا ليوصوا بها حتى ينفذها ترمب مستقبلا، وقال المسؤول "حتى الآن لم يصدر أمرا بالانسحاب".

وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا.

ونقلت (رويترز) عن أربعة مسؤولين بوزارة الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) الجمعة قولهم إنهم فوجئوا بتصريحات ترمب عن سوريا التي وصفها مسؤول بالمخابرات بأنها "بدت وليدة اللحظة".

وربما يؤدي موقف ترامب من سوريا إلى خلاف بينه وبين مندوب الولايات المتحدة السابق بالأمم المتحدة جون بولتون الذي اختاره ترمب قبل أسبوع ليخلف إتش.آر. مكماستر في منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض.