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سياسة|السودان

وفاة شيخ الإسلاميين بالسودان "صادق عبد الماجد"

الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد
الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد
30/3/2018

توفي، ليلة الجمعة، زعيم الإسلاميين، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد عن عمر يناهز 92 عاماً.

وقال المراقب العام الحالي للجماعة، عوض الله حسن، إن الشيخ صادق توفي ليلة الجمعة بمستشفى السلاح الطبي، بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، حيث كان يعالج.

والشيخ صادق رمز من رموز العمل الإسلامي في السودان، ويعد من الرعيل الأول للإسلامين الذين ساهموا في تأسيس الحركة الإسلامية بالسودان في مراحل تطورها المختلفة، وصار مراقباً عاما لجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1991-2008.

ويعد الشيخ صادق من الإسلاميين السودانيين القلائل، الذين التقوا بزعيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، حسن البنّا، وتأثر بفكر حسن البنا وسيد قطب.

ولد الشيخ صادق عام 1926 بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان (غرب السودان) حيث كان والده معلماً، وتنقل معه في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق البلاد) وتلقى فيها سنواته الدراسية الأولى.

وانتقل بعدها لمصر، ودرس بمدرسة حلوان الثانوية (جنوبي القاهرة) وتخرج من كلية القانون في جامعة القاهرة.

وقال المراقب العام الحالي للجماعة في السودان، عوض الله حسن " إن وفاة الشيخ خطب جلل، فهو يمثل الإسلام، صدقا ونزاهة، حلما ورحمة، مهتما بدينه ووطنه".

المصدر : الأناضول
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