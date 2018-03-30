البث الحي
سياسة

ناسا تكثف البحث عن كواكب تدور خارج النظام الشمسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
30/3/2018

تعمل (ناسا) على استئناف البحث، الأسابيع المقبلة بإطلاق سفينة فضاء يأمل العلماء بأن توسع نطاق معرفتهم بما يطلق عليه "كواكب غير شمسية" يعتقد في قدرتها على دعم أشكال للحياة.

وتعتزم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إطلاق مركبة "ترانزيتينج إكسوبلانت" المسحية المعروفة اختصارا بأحرف (تي.إي.إس.إس) من محطة كيب كانافيرال التابعة لسلاح الجو في فلوريدا على متن صاروخ فالكون9 من (سبايس إكس) ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق بين 16 أبريل نيسان ويونيو حزيران في مهمة تستغرق عامين وتتكلف 337 مليون دولار.

وتهدف أحدث مهام ناسا المعتمدة على الفيزياء الفلكية إلى البناء على العمل الذي أنجزه مسبار الفضاء كيبلر الذي اكتشف نحو 3500 كوكب خارج النظام الشمسي ضمن مهمة جرى توثيقها على مدى الأعوام العشرين الماضية مما أحدث ثورة في أحد أحدث مجالات علوم الفضاء.

وتتوقع ناسا أن ترصد المركبة (تي.إي.إس.إس) آلافا من العوالم التي لم تكتشف من قبل وربما تكون المئات منها بحجم الأرض أو لا تزيد عن ضعف حجمها.

وهناك احتمال كبير أن تكون لهذه العوالم أسطح صخرية ومحيطات وبالتالي تعتبر مرشحة واعدة لتطور الحياة عليها على عكس كوكبي المشترى ونبتون الضخمين المكونين من غاز.

ويأمل رواد الفضاء أن ينتهي المطاف بالبحث إلى وجود ما يتراوح بين 10 و30 كوكبا خارج النظام الشمسي تصلح لإجراء المزيد من الدراسات عليها.

وتعطل نظام تحديد الموقع في كيبلر في 2013 بعد نحو أربع سنوات من إطلاقه كما نفد منه الوقود أيضا تقريبا.

وقال بول هرتز مدير الفيزياء الفلكية في ناسا للصحفيين في إفادة صحفية في واشنطن أمس الأربعاء "التوقيت مثالي لإطلاق تي.إي.إس.إس لتستكمل المهمة العظيمة الخاصة بالبحث عن كواكب حول نجوم غير شمسنا والتفكير فيما قد يعنيه هذا للحياة في الكون".

ومثل كيبلر ستستخدم تي.إي.إس.إس طريقة رصد تتمثل في قياس شدة الضوء لدى العبور إذ أنها تبحث عن اختفاء دوري ومتكرر في الضوء المرئي من النجوم بسبب عبور الكواكب وتحركها أمامها.

لكن ما ستفعله المركبة الجديدة بخلاف كيبلر الذي كان مصمما لتثبيت تركيزه على النجوم في قسم صغير من السماء هو أنها ستمسح أغلب السماوات لفترات أقصر وستصب أغلب تركيزها على نجوم تسمى الأقزام الحمراء وهي أصغر وأبرد وأطول عمرا من شمسنا.

ويمكن لتلك الطريقة أن تحدد حجم الكوكب خارج نظامنا الشمسي ومداره فيما تقوم عمليات رصد أخرى تتم من الأرض من خلال مجاهر متطورة بتقديم معلومات عن كتلة وكثافة وتكوين الكوكب.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)