مصر تدين استخدام العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

أدانت مصر الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل والمسيرات السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الجمعة إن القاهرة تدين استخدام العنف ضد المدنيين والمسيرات السلمية التي خرجت لتحيي ذكرى يوم الأرض.

وأكد بيان الخارجية المصرية على "دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، داعية إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وطالب البيان المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إحياء يوم الأرض يذكر الجميع بضرورة العمل الجاد والسريع من أجل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية".

ودعت مصر في البيان "جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، وعدم تعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء الذين سقطوا (الجمعة) بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات "مسيرة العودة" قد ارتفع إلى 15 فلسطينيا على الأقل بينما أصيب أكثر من 1400 شخص.

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة"، التي نظمت الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي واجهوا المحتجين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.