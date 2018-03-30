البث الحي
سياسة

محكمة أمريكية ترفض طلب ممثلة أفلام إباحية استجواب ترمب

ستورمي دانييلز تقول إنها كانت على علاقة غير مشروعة مع ترمب عام 2006
ستورمي دانييلز تقول إنها كانت على علاقة غير مشروعة مع ترمب عام 2006
30/3/2018

رفضت محكمة اتحادية أمريكية طلب نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز استجواب ترمب للنظر في دعوى تطلب فيها إنهاء اتفاق يطالبها بالتزام الصمت إزاء علاقة حميمة تقول إنها ربطتها به.

وقال القاضي إس. جيمس أوتيرو في لوس أنجلوس الليلة الماضية إن طلب دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، استجواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاميه مايكل كوهين سابق لأوانه لأنهما لم يطلبا رسميا حتى الآن النظر في مزاعمها.

وكانت دانيالز تطلب عقد جلسة للنظر في دعواها قريبا خلال هذا الصيف.

وكتب مايكل أفيناتي محامي دانيالز على تويتر "هناك احتمال كبير أن توافق المحكمة في نهاية المطاف على طلبنا بإجراء تحقيقات ومحاكمة".

ولم يرد كوهين ولا محاموه على طلبات الحصول على تعليق.

وتريد دانيالز إنهاء اتفاق يعود لأكتوبر/تشرين الأول 2016، أي قبل شهر من انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة، تلقت بموجبه 130 ألف دولار وصفتها بأنها رشوة كي تلتزم الصمت بشأن علاقة تقول إنها بدأت مع ترمب عام 2006.

وتقول دانيالز إن الاتفاق لاغ لأن ترمب لم يوقع عليه.

ونفى البيت الأبيض أن الرئيس ربطته أي علاقة من هذا النوع مع ممثلة الأفلام الإباحية.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)