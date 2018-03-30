محكمة أمريكية ترفض طلب ممثلة أفلام إباحية استجواب ترمب

رفضت محكمة اتحادية أمريكية طلب نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز استجواب ترمب للنظر في دعوى تطلب فيها إنهاء اتفاق يطالبها بالتزام الصمت إزاء علاقة حميمة تقول إنها ربطتها به.

وقال القاضي إس. جيمس أوتيرو في لوس أنجلوس الليلة الماضية إن طلب دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، استجواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاميه مايكل كوهين سابق لأوانه لأنهما لم يطلبا رسميا حتى الآن النظر في مزاعمها.

وكانت دانيالز تطلب عقد جلسة للنظر في دعواها قريبا خلال هذا الصيف.

وكتب مايكل أفيناتي محامي دانيالز على تويتر "هناك احتمال كبير أن توافق المحكمة في نهاية المطاف على طلبنا بإجراء تحقيقات ومحاكمة".

ولم يرد كوهين ولا محاموه على طلبات الحصول على تعليق.

وتريد دانيالز إنهاء اتفاق يعود لأكتوبر/تشرين الأول 2016، أي قبل شهر من انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة، تلقت بموجبه 130 ألف دولار وصفتها بأنها رشوة كي تلتزم الصمت بشأن علاقة تقول إنها بدأت مع ترمب عام 2006.

وتقول دانيالز إن الاتفاق لاغ لأن ترمب لم يوقع عليه.

ونفى البيت الأبيض أن الرئيس ربطته أي علاقة من هذا النوع مع ممثلة الأفلام الإباحية.