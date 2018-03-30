مجلس الأمن يجتمع بشأن غزة بطلب من الكويت

أفاد مراسل الجزيرة في الأمم المتحدة أن الكويت طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون هذا، حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سقوط الشهداء خلال مواجهات مسيرة العودة في ذكرى يوم الأرض بقطاع غزة.

وقال عباس في كلمة متلفزة إنه طالب الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت بأن عدد الشهداء الذين سقطوا (الجمعة) بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات "مسيرة العودة" قد ارتفع إلى 15 فلسطينيا على الأقل بينما أصيب أكثر من 1400 شخص.

وتعد مسيرة العودة، التي نظمت (الجمعة) بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية على الحدود بين إسرائيل وغزة في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون محليون إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يضغطون من أجل حق عودة اللاجئين احتشدوا في خمسة مواقع على طول الحدود المسيجة البالغ طولها 65 كيلومترا حيث نصبت الخيام لاحتجاج من المقرر أن يستمر ستة أسابيع. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد المشاركين بنحو 30 ألفا.

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية بشكل أساسي ضد المحتجين بالإضافة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وذكر شهود أن الجيش أرسل طائرة دون طيار فوق أحد المواقع على الأقل لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

ويقام الاحتجاج بمناسبة "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل ستة من عرب إسرائيل داخل الخط الأخضر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة حكومة الاحتلال لأراض مملوكة لفلسطينيين.