كوسوفو تعتقل وترحل 6 أتراك لصلتهم بـ "غولن"

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن كوسوفو رحلت إلى تركيا ستة مواطنين أتراك ألقت القبض عليهم لصلتهم بمدارس تمولها "حركة الخدمة" التابعة لرجل الدين التركي فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016 وأعلنت حركته منظمة إرهابية. وينفي غولن أي صلة له بالمحاولة الفاشلة.

وقال راموش هاراديناي رئيس وزراء كوسوفو إن أحدا لم يطلعه على عملية ترحيل الستة مشيرا إلى أنها من تنفيذ الشرطة ووكالة الخدمة السرية.

وقالت وزارة الداخلية في كوسوفو إنها ألغت تصاريح الإقامة الممنوحة للستة بعد إلقاء القبض عليهم "لأسباب أمنية". ولم تخض في تفاصيل.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الستة محتجزون حاليا في تركيا.

وأضافت أن الستة، وهم جهان أوزكان وكهرمان ديميريز وحسن حسين جونكان ومصطفى إردم وعثمان كركايا ويوسف كارابينا، "أعضاء كبار" في شبكة غولن.

وذكرت الوكالة أنهم مسؤولون عن استقطاب عناصر لشبكة غولن ومساعدة أعضاء آخرين في تركيا على مغادرة البلاد.

وقالت كوسوفو إنها لا تعتزم إغلاق مدارس كولن.