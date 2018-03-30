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سياسة

فيديو: استشهاد مزارع من غزة بقذيفة دبابة إسرائيلية

30/3/2018

استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية في غزة اليوم الجمعة، مع زيادة التوتر اليوم قبيل احتجاجات يعتزم الفلسطينيون تنظيمها على امتداد الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة "استشهاد المواطن عمر وحيد سمور (27 عاما) وإصابة آخر بجراح مختلفة جراء استهداف المزارعين شرق القرارة".

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن المزارع استشهد وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس، وقال مقيمون هناك إنه كان يجمع المحصول لبيعه لاحقا.

ويخطط الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء في احتجاج يستمر ستة أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي تم تهجيرهم منها.

ووضعت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قال في مقابلة، الأربعاء إنه جرى نشر أكثر من 100 قناص على امتداد الحدود مع غزة قبيل المظاهرة الحاشدة المزمعة قرب الحدود.

ويتوقع منظمون من عدة فصائل، منها حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يلبي الآلاف نداءهم للتدفق على مدينة الخيام في خمسة مواقع على امتداد الحدود للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وفرض جيش الاحتلال، متعللا بمخاوف أمنية، منطقة "محظورة" على الفلسطينيين في أجزاء من غزة متاخمة للسياج الحدودي الإسرائيلي.

ويمثل 30 مارس /آذار بداية احتجاج "يوم الأرض" الذي يحيي ذكرى مقتل ستة من العرب داخل الخط الأخضر على يد قوات الاحتلال خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة للأراضي في شمال إسرائيل.

ومن المقرر أن تنتهي في 15 مايو/ أيار، ذلك اليوم الذي يصفه الفلسطينيون "بالنكبة"، إذ يشير إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في الصراع بشأن إقامة إسرائيل عام 1948.

المصدر : رويترز
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