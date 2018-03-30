شاهد| هنية: الشعب الفلسطيني يصنع الحدث من أجل القدس

شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح اليوم الجمعة، المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى قرب الحدود الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد هنية في كلمته أمام الحشود، في المخيم الذي يضم عشرات الخيام قرب الحدود مع اسرائيل شرق مدينة غزة حيث تدفق آلاف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرة، إن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت قرب حدود غزة واسرائيل، هي "بداية لعودة" اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

وتوجه هنية، بذكرى يوم الأرض وفي ظل حراك الشعب الفلسطيني من أجل العودة – برسالة إلى الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1948 بكل التحية والإجلال خاصة شهداء يوم الأرض، وتوجه بالتحية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

وقال هنية إن مسيرة العودة برهنت للرئيس الأمريكي ترمب ولـ"صفقته الهابطة" ولكل من يقف معها أنه لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة".

وأضاف هنية، أنه "في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار ترمب بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك، فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة، لا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة".

وقال هنية "نعلن وبكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى موضوع العودة مجرد شعار يردده الناس بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق ومعنا كل الصادقين والمخلصين من أبناء شعبنا، وحتما عائدون بإذن الله".

وتابع هنية "في ظل الهجمة التي تتعرض لها قضيتنا وفي القلب منها القدس يخرج شعبنا عن بكرة أبيه كبارًا وصغارًا واحفادًا وأجدادا شيبًا وشبانًا يخرجون اليوم ليقولون ويردون على أولئك الذين قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون".

واستطرد "ها هم الصغار والكبار والأجداد والاحفاد على لحن أوتار العودة يعزفون.. العودة لفلسطين ولكل فلسطين لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها".

وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني سرعان ما يتوحد على الثوابت والميدان والبندقية.. هذا الشعب الذي يخرج اليوم عن بكرة أبيه يؤكد أنه موحد في خندق الثوابت وعلى رأسها حق العودة".