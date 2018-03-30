شاهد: الاحتلال يستشهد بفتاوى "سعودية" لتحريم مسيرة العودة

لجأ أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إلى فتاوى لعلماء من السعودية تحرم التظاهر في غزة اليوم والتي دعت لها فصائل فلسطينية تحت عنوان "مسيرة العودة".

وفي مقطع فيديو نشره أدرعي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس استشهد فيه بفتوى للشيخ الدكتور صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية تقول إن المظاهرات والاعتصامات ليست من عمل المسلمين ولم تعرف بالتاريخ الإسلامي، كما أنها من أمور الكفار ولا يرضى بها الإسلام، على حد وصفه.

كما استشهد أدرعي بفتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين قال فيها إن الاعتصامات والمظاهرات العنيفة شر لأنها تؤدي إلى الفوضى.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن المهمة الأساس لجيشه اليوم الجمعة، هو منع الفلسطينيين من اجتياز السياج الفاصل على حدود قطاع غزة.

وعلى مدى الأيام الماضية، درس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية السيناريوهات المحتملة لهذه المسيرات.

ويتضح من تصريحات المسؤولين والناطقين الإسرائيليين، أن الحكومة الإسرائيلية خلصت إلى "استخدام الذخيرة الحية لمنع الفلسطينيين من التقدم".

وفي هذا الصدد، فقد أصدرت قيادة الجبهة الداخلية، في الجيش الإسرائيلي تعليماتها إلى الإسرائيليين في التجمعات السكانية المتاخمة لحدود قطاع غزة، بحمل سلاحهم الشخصي يوم الجمعة.

وتلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات صريحة بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول اختراق السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في مسيرة العودة اليوم.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس إن "المؤسسة الأمنية تعتقد أن الجيش سينجح في منع الفلسطينيين من اجتياز الحدود نحو إسرائيل خلال مسيرة العودة حتى لو أدى ذلك لوقوع قتلى فلسطينيين".

وأضافت: "جلب الجيش الإسرائيلي قوات وقناصة لمساعدة القوات الموجودة على الحدود للتعامل مع مظاهرة يوم الجمعة".