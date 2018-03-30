شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال "مسيرة العودة"

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة 15 فلسطينيا بجروح، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، التي تشهد اعتصاما شعبيا غير مسبوق.

وذكرت المصادر أن الشبان أصيبوا برصاص في أطرافهم السفلية في مناطق متفرقة، خلال الاعتصام الشعبي شرق قطاع غزة ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد مزارع فلسطيني وأصيب أخر في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن الشهيد يبلغ (27 عاما) وقضى جراء استهداف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، مضيفة أن الحادثة أسفر عن إصابة أخر بجروح متوسطة.

ويشارك آلاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي تم خلاله نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.

كما جرى إقامة سواتر ترابية قبالة الخيام التي تم نصبها في ستة مناطق رئيسية من أقصى جنوب القطاع حتى شماله وتبعد مسافة 700 متر عن السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق على المسيرات اسم "مسيرة العودة الكبرى" وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل وسط احتمالات لمواجهات مع الاحتلال.