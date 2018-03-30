روسيا تستدعي رؤساء بعثات 23 دولة لإبلاغهم بطرد دبلوماسيين

استدعت روسيا رؤساء البعثات الدبلوماسية لنحو 23 دولة غربية (الجمعة) لإبلاغهم بطرد دبلوماسيين في سفاراتهم، بعد يوم من طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا من روسيا.

وهذا هو أحدث تطور في أزمة تتصاعد حدتها مع الغرب بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

وتبادلت بريطانيا وروسيا بالفعل طرد 23 دبلوماسيا بسبب أول استخدام معروف لغاز أعصاب يستعمل عسكريا على أراض أوربية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن روسيا استدعت السفير البريطاني لاوري بريستو مجددا (الجمعة).

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن بريستو أٌبلغ بأن لندن أمامها شهر فقط كي تخفض أعضاء بعثتها الدبلوماسية في روسيا ليتساوى مع عدد أعضاء البعثة الروسية في بريطانيا.

ولم يتضح على الفور إن كان هذا يعني خفضا كبيرا في عدد الموظفين الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن رد روسيا مؤسف وإن موسكو تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ فيما يتعلق بمحاولة قتل الجاسوس السابق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان (الجمعة) إنها استدعت ممثلي عدد من البلدان التي اتخذت ما وصفته بإجراءات عدائية ضد روسيا تضامنا مع بريطانيا في قضية سكريبال. وأضافت الوزارة: "سيتم تسليم المبعوثين مذكرات احتجاج وسيبلغون بالإجراءات التي سيتخذها الجانب الروسي للرد".

وشوهد مسؤولون من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا وأوكرانيا والسويد واستراليا وكندا والتشيك لدى وصولهم في سياراتهم الرسمية لمقر وزارة الخارجية في موسكو.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (الجمعة) إن روسيا طردت أربعة دبلوماسيين ألمان وأضاف: "الأنباء الواردة من موسكو ليست مفاجئة".

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن روسيا أمهلت دبلوماسيين اثنين أسبوعا لمغادرة البلاد. وكانت إيطاليا طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي.

وقالت السفيرة الهولندية (الجمعة) لدى خروجها من مقر الخارجية إن روسيا أمرت بطرد اثنين من دبلوماسيي بلادها ردا على إجراء مماثل من أمستردام.

وقالت وزارتا الخارجية السويدية والفنلندية إن روسيا طردت دبلوماسيا من كل دولة ردا على إجراء مماثل منهما.

وقالت جمهورية التشيك إن روسيا طردت ثلاثة من دبلوماسييها في حين قالت إستونيا ولاتفيا إن موسكو طردت دبلوماسيا من كل منهما ردا على إجراءات مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "تم استدعاء سفير بولندا لوزارة خارجية الاتحاد الروسي وأبلغ بأن أربعة دبلوماسيين بولنديين أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأعلنت وزارة الخارجية في ليتوانيا (الجمعة) أن روسيا طردت ثلاثة من دبلوماسييها ردا على طرد عدد مماثل، لكن متحدثة باسم الوزارة قالت: "نعتبر رد روسيا غير متناسب لأن عدد دبلوماسيي ليتوانيا في روسيا أقل من عدد الدبلوماسيين الروس لدينا".

وفي استمرار لردود الفعل على تسميم الجاسوس السابق طردت جورجيا دبلوماسيا روسيا وطلبت منه المغادرة خلال أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة) إنها استدعت رؤساء البعثات الدبلوماسية من 23 دولة وأنها تحتفظ بحق الرد على عمليات طرد لدبلوماسييها تمت من بلجيكا والمجر وجورجيا والجبل الأسود.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن الوزارة قولها إنها قررت أيضا طرد 13 دبلوماسيا من أوكرانيا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إن روسيا طردت اثنين من الدبلوماسيين فيما لم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية الإسبانية لتأكيد الخبر.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية أن روسيا طردت دبلوماسيا. ونقلت عن متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية قولها إن الطرد "غير مبرر".

وطردت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية نحو 130 دبلوماسيا روسيا وقالت موسكو إن الإجراءات التي ستتخذها ستعكس تماما ذات العدد من عمليات الطرد.

ولدى خروجه من مقر وزارة الخارجية الروسية قال السفير الألماني روديجر فون فريتش إن على روسيا الرد على أسئلة فيما يخص تسميم سكريبال، لكن برلين ما زالت منفتحة على الحوار مع موسكو.

وقالت الخارجية الأمريكية، بعد أن أعلنت روسيا عمليات الطرد (الخميس)، إنها تحتفظ بحق الرد في مزيد من الإجراءات وقالت إن القائمة التي حددتها موسكو للدبلوماسيين المطرودين تظهر أنها ليست مهتمة بالدبلوماسية.

وعبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين (الجمعة)، عن رفضه لهذا التقييم، وقال إن بوتين لا يزال يفضل إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

وناقش بوتين الإجراءات التي تتخذها روسيا ردا على عمليات الطرد الغربية مع مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الجمعة.

ووحدت واقعة التسميم، التي جرت في جنوب انجلترا، أغلب دول الغرب في اتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره سياسات عدائية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشمل ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان بوتين يأمل في أنه سيحسن العلاقات مع بلاده.

وترفض روسيا اتهامات بريطانيا بأنها تقف وراء الهجوم على سكريبال وابنته، وصورت تلك المزاعم على أنها جزء من مؤامرة غربية موسعة لتخريب العلاقات بين الشرق والغرب وعزل موسكو.

وقال المستشفى الذي تعالج فيه ابنة سكريبال (الخميس) إن حالتها تتحسن بعد أن قضت ثلاث أسابيع في حالة حرجة بينما يبقى والدها في حالة حرجة وإن كانت مستقرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر منفصلة قولها (الجمعة) إن يوليا "واعية وتتحدث".