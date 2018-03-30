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سياسة

خطأ دبلوماسي يقلص المخصصات المالية لشقيق ملك بلجيكا

صورة نشرها لوران على "تويتر" تظهره وآخرون يقطعون كعكة خلال الحفل
صورة نشرها لوران على "تويتر" تظهره وآخرون يقطعون كعكة خلال الحفل
30/3/2018

قلصت الحكومة البلجيكية المخصصات المالية للأمير لوران شقيق الملك فيليب بعد أن ظهر وهو يرتدي الزي الرسمي خلال حفل استقبال بالسفارة الصينية، في انتهاك للبروتوكول.

وطبقا لما ذكرته وكالة الانباء البلجيكية (بلجا)، اعتبر هذا التصرف من جانب الأمير لوران، الذي تصدرت سلوكياته عناوين الصحف من قبل، بمثابة تدخل في السياسة الخارجية بدون إذن من الحكومة. 

وقرر البرلمان خفض المخصصات الممنوحة للوران بنسبة 15% سنويا-لتصل إلى إجمالي 46 ألف يورو (56670 دولارا) في تصويت جرى بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية.

وقبل التصويت، ناشد لوران المشرعين إنهاء "مضايقتهم"، في خطاب تم تلاوته أمام البرلمان.

وكتب الأمير، طبقا لتقارير إعلامية إن "تلك المخصصات التي  يثار حديث بشأن تقليصها أو إلغاؤها، بناء على إرادة الاتجاهات السياسية أو الاعلام هي ثمن حياتي التي أصبحت ورائي بشكل كبير اليوم".

وتمثل هذه العقوبة "تهديدا دائما" له ولزوجته ولأبنائه، نظرا لأن الأسرة لا تتقاضى أي مساعدات للرعاية الاجتماعية.

ويعود الجدل إلى شهر يوليو/ تموز الماضي عندما حضر لوران حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الصيني في سفارة بكين في بروكسل. 

ولم يحصل الأمير على إذن الحكومة لحضور تلك المناسبة بصفة رسمية.

ونشر لوران صورة له لاحقا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهره هو وآخرون يقطعون كعكة خلال مراسم الحفل. 

المصدر : الألمانية
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