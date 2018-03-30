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سياسة

تسعة شهداء ومئات الجرحى في مظاهرات "مسيرة العودة"

آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة العودة
آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة العودة
30/3/2018

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 9 فلسطينيين على الأقل جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال فعاليات مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 1100 شخص جراء الاشتباكات مع قوات الاحتلال شرق غزة.

من جهتها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السياج الفاصل بين قطاه غزة وإسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة"، بعد أن رصدت وصول آلاف الفلسطينيين إلى 6 مواقع على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وسقط أحد الشهداء صباح الجمعة، جراء قصف مدفعي، ويدعى عمر سمّور.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن سمّور قُتل جراء قصف إسرائيلي، حينما كان يتواجد في حقله القريب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

كما أصيب 5 فلسطينيين بجراح مختلفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية.

ويتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح الجمعة، في عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض"، وهي ذكرى مقتل ستة من عرب إسرائيل داخل الخط الأخضر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة لأراض في شمال إسرائيل.

المصدر : وكالات
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