البث الحي
سياسة|السودان

بالصور: عاصفة رملية تضرب العاصمة السودانية

العاصفة الرملية عطلت رحلت طيران وأدت إلى إغلاق مدارس في العاصمة السودانية
العاصفة الرملية عطلت رحلت طيران وأدت إلى إغلاق مدارس في العاصمة السودانية
30/3/2018

دخلت العاصفة الرملية التي ضربت العاصمة السودانية الخرطوم يومها الثاني، ما دفع السلطات إلى إلغاء العديد من رحلات الطيران في مطار الخرطوم.

كما أعلنت السلطات تعطيل الدراسة في عدد من مدارس الخرطوم والبلدات المجاورة.

ونقلت وكالة فرانس برس الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي قوله إنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجر الخميس.

وأضاف مهدي: "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع أن يبقى المطار مغلقا حتى إشعار آخر"، موضحا أنه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بور سودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات، إلا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)