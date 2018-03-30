ارتفاع عدد شهداء "مسيرة العودة" إلى 15 شخصا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء الذين سقطوا (الجمعة) بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات "مسيرة العودة" قد ارتفع إلى 15 فلسطينيا على الأقل بينما أصيب المئات.

وتعد مسيرة العودة، التي نظمت الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية على الحدود بين إسرائيل وغزة في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون محليون إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يضغطون من أجل حق عودة اللاجئين احتشدوا في خمسة مواقع على طول الحدود المسيجة البالغ طولها 65 كيلومترا حيث نصبت الخيام لاحتجاج من المقرر أن يستمر ستة أسابيع. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد المشاركين بنحو 30 ألفا.

واصطحبت الأسر أطفالها إلى المخيمات على بعد مئات الأمتار من الحاجز الأمني الإسرائيلي مع القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية بشكل أساسي ضد المحتجين بالإضافة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وذكر شهود أن الجيش أرسل طائرة دون طيار فوق أحد المواقع على الأقل لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون فلسطينيون إن أحد القتلى يبلغ من العمر 16 عاما، وإن ما لا يقل عن 400 شخص أصيبوا بسبب الذخيرة الحية بينما أصيب مئات آخرون بسبب الرصاص المطاطي أو تلقوا العلاج من استنشاق الغاز.

ويقام الاحتجاج بمناسبة "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل ستة من عرب إسرائيل داخل الخط الأخضر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة حكومة الاحتلال لأراض مملوكة لفلسطينيين.

* حق العودة

لكن محور الاهتمام هو مطلب السماح للاجئين الفلسطينيين بحق العودة للبلدات والقرى التي قام الاحتلال بتهجير أسرها عام 1948.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في مقابلة إنه جرى نشر أكثر من 100 قناص على امتداد الحدود مع غزة تحسبا لوقوع اضطرابات.

وحثت حماس المحتجين في وقت سابق على الالتزام "بالطبيعة السلمية" للاحتجاج.

وفي غزة أطلق على مخيم الاعتصام "مسيرة العودة". وحملت بعض الخيام أسماء القرى التي ينحدر منها اللاجئون.

وسار منسي نصار (80 عاما) صوب الحدود متكئا على عكازه متجاهلا نداءات ليظل على مسافة 700 متر من الحاجز.

وقال "أنا من مواليد بيت دراس داخل فلسطين ومش راح أقبل بأقل من إني أرجع لها" في إشارة إلى مسقط رأسه إلى الجنوب من مدينة أشدود الإسرائيلية حاليا. ولم يعد للقرية وجود.