"إيكاو" تسعى لمحادثات بين قطر وجيرانها لتهدئة توتر بشأن انتهاكات جوية

تحاول منظمة الطيران المدني الدولي التابعة التوسط لعقد محادثات بين قطر وجيرانها لنزع توتر نشب مؤخرا بسبب انتهاكات للمجال الجوي، دون التدخل في النزاع السياسي.

وقال مصدران مطلعان هذا الأسبوع إن منظمة ( إيكاو) التابعة للأمم المتحدة تحاول التوسط لعقد محادثات بين قطر وجيرانها، لنزع فتيل توتر بسبب انتهاكات للمجال الجوي، لكن المنظمة الدولية قالت إنها لن تتدخل في النزاع السياسي.

وقال أحد المصدرين إن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعمل لتنسيق اجتماع إقليمي لهيئات الطيران المدني وسلطات المراقبة الجوية في الخليج في الأسابيع القليلة المقبلة في إطار جهود أوسع نطاقا لتحسين الاتصالات.

ولا يمكن لإيكاو، ومقرها مونتريال، فرض قواعد ملزمة على الحكومات لكنها تمتلك نفوذا من خلال معايير الأمن والسلامة التي صدقت عليها الدول الأعضاء فيها وعددها 192.

وقال أنتوني فلبن المتحدث باسم إيكاو عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة "تراقب حاليا تلك الأحداث وتعمل مع كل الدول المعنية للمساعدة في إبقاء الأجواء في هذا الجزء من العالم مفتوحة وآمنة ومؤمّنة للعمليات الدولية".

وقال المصدر الثاني إن المنظمة لا تعتزم التدخل في تلك النزاعات الأخيرة التي تخص انتهاكات مجال جوي.

وأوضح المصدر الأول أن تحسين الاتصالات أمر أساسي لأن المجال الجوي القطري محدود وهو يقع في نطاق منطقة معلومات الرحلات الجوية البحرينية.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأن المحادثات سرية.

ومنذ يناير /كانون الثاني تبادلت دول خليجية الاتهامات بشأن انتهاكات للمجال الجوي.

وفي يونيو /حزيران عام 2017 قطعت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا واتهمتها بدعم "التشدد الإسلامي" فيما تنفي الدوحة الاتهامات.

وساعدت إيكاو العام الماضي الخطوط الجوية القطرية على التوصل إلى مسارات طيران للطوارئ فوق المياه الدولية بعد أن رفض جيران قطر السماح لطائراتها باستخدام مجالاتهم الجوية.

وقال المصدر الثاني إن من المتوقع أن يستمع مجلس محافظي إيكاو في يونيو /حزيران إلى حجج دول الخليج بشأن الحصار الجوي المفروض على قطر والذي تعترض عليه.

يذكر أن شركة ( العال) الإسرائيلية، طالبت، أيضا بأن تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى منظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو) والحكومة السعودية، للسماح لها بالتحليق فوق أجواء المملكة السعودية.

وكانت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) دشنت الأسبوع الماضي، أولى رحلاتها من نيودلهي إلى تل أبيب مباشرة، مرورا بالمجال الجوي السعودي.

ويختصر الطيران من الهند إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية، مدة ساعتين كاملتين على الأقل، مقارنة مع خطوط الملاحة القديمة التي تستغرق قرابة 8 ساعات، إذ كانت السعودية تمنع مرور أية رحلات من إسرائيل أو إليها عبر أجوائها.