أردوغان: استضافة فرنسا لوفد قوات سوريا الديمقراطية عداء لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفد من قوات سوريا الديمقراطية يمثل عداءً لتركيا.

وقال أردوغان أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة إن "من استضافوا مجددًا أمس عناصر من التنظيم الإرهابي الذي ينشط بحرية منذ الماضي، على مستوى رفيع، ليس سوى عداء صريح لتركيا، ومن قاموا باستضافة الإرهابيين في قصورهم سيفهمون عاجلًا أو آجلًا أنهم على خطأ".

والتقى ماكرون (الخميس) لأول مرة مع وفد من قوات سوريا الديمقراطية، يشمل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية، ومسؤولين مسيحيين وعربا من شمال سوريا.

وقال مكتب ماكرون إنه أشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهي معركة تقول دول غربية إنها لم تنته بعد، وأكد لهم دعم فرنسا لتحقيق استقرار شمال شرق سوريا.

وتصف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بالإرهاب، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة تمرد منذ عقود في جنوب شرق تركيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يعرض الوساطة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، وهو اقتراح رفضه أردوغان قائلا "من أنتم لكي تتلفظوا بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي؟"

وأضاف أردوغان أن فرنسا لا يحق لها أن تشتكي من التنظيمات الإرهابية وأعمالها بعد موقفها المتمثل بعرض الوساطة، قائلا: "أتمنى ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق".

بدوره قال المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ إن تعهد فرنسا بالمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة بشمال سوريا تهيمن عليها قوات يقودها الأكراد يصل إلى حد دعم الإرهاب وقد يجعل من فرنسا "هدفا لتركيا".

وكتب على تويتر قائلا: "من يتعاونون مع الجماعات الإرهابية ويتضامنون معها ضد تركيا سيصبحون هدفا لتركيا مثل الإرهابيين" وأضاف: "نأمل ألا تتخذ فرنسا مثل هذه الخطوة غير المنطقية".