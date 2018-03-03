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سياسة

قتلى وجرحى من قوات موالية للنظام السوري في قصف للطيران التركي

طائرات حربية تركية
طائرات حربية تركية
3/3/2018

سقط قتلى وجرحى من قوات موالية للنظام السوري في قصف للطيران الحربي التركي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال مصدر في القوات التي تطلق على نفسها اسم "الوحدات الشعبية السورية" لوكالة الأنباء الألمانية إن "طائرة حربية تركية قصفت مساء الجمعة نقطة للوحدات الشعبية السورية في قرية كوران قرب ناحية راجو شمال غرب عفرين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وقتل 10 من عناصر "القوات الشعبية" التابعة لجيش النظام السوري وأصيب 6 آخرون يوم الخميس بعد أن قصفت طائرات حربية تركية نقاطاً في قرية جما بناحية شرا وقرية كفر صفرة في جندريسة.

يذكر أن قوات موالية للنظام دخلت إلى منطقة عفرين لمساندة وحدات الحماية الكردية في العشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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