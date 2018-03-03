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سياسة|سوريا

"غصن الزيتون" تواصل التقدم وتسيطر على ناحية استراتيجية بعفرين

عناصر من الجيش التركي في سوريا
عناصر من الجيش التركي في سوريا
3/3/2018

تمكّن الجيشان التركي والسوري الحر، اليوم السبت، من السيطرة على مركز ناحية "راجو" ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة "عفرين" شمالي سوريا.

وأفاد مراسلو الأناضول في المنطقة أن قوات عملية "غصن الزيتون" أطلقت فجر اليوم، عملية للسيطرة على مركز "راجو"، شمال غربي عفرين.

وبعد اشتباكات عنيفة، بدأ عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بالانسحاب، فيما سيطرت عناصر الجيش السوري الحر على معظم النقاط في المنطقة.

وتستمر في عدد من النقاط اشتباكات محدودة.

وراجو هي الناحية الثانية، بعد "بلبل"، التي يتم السيطرة عليها في إطار العملية العسكرية المتواصلة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع عدد النقاط التي يسيطر عليها الجيشان التركي والسوري الحر في عفرين إلى 123، بينها 93 قرية، و6 مزارع، و21 جبلًا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة، علاوة على مركزي الناحيتين المذكورين.

المصدر : الأناضول
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