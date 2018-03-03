شاهد: مسلمة في إيطاليا تعكس معاناتها في رسوم متحركة

استلهمت الشّابة المسلمة "تقوى بن محمد" رسومها الكرتونية من حياتها اليومية في إيطاليا وتحديات الاندماج في بلد يعتبر فيه البعض الحجاب "أمرا غامضا وغير مألوف".

وأضافت قصة مسلمة محجبة في روما مستوى من الاهتمام بسبب الانتخابات الإيطالية المقبلة مع تركيز البعض على الهجرة بسبب الانتخابات المقبلة.

وفي رواية مصورة، تستقل الشابة المسلمة المحجبة حافلة ويبدأ هاتفها في الرنين بآذان الصلاة، فتلفت الانتباه ونظرات قلقة من الركاب، ويصرخ الناس "إرهابي. احتمي! النجدة، النجدة" أثناء سماعهم "الله أكبر".

المشهد السابق، من كتاب الرسوم الكرتونية "تحت الحجاب" الذي تستلهمه المؤلفة من مواقف حياتية واقعية عاشتها في إيطاليا وشخصيتها الرئيسية هي مسلمة ترتدي قميصا ورديا وحجاب تجري قصصها في شوارع إيطاليا حيث تواجه بنظرات حادة وأسئلة غير مريحة حول خياراتها بارتداء الحجاب.

وتقوى بن محمد ابنة لاجئ سياسي تونسي، انتقلت إلى روما مع عائلتها عندما كانت في الثامنة. وكطفلة لم تكن تعرف الإيطالية، فلجأت إلى الرسوم الكارتونية للتواصل مع مدرسيها وزملائها في المدرسة، والآن تستغل مهاراتها الفنية لتستنكر ما تقول إنه تحيز ضد المسلمات في إيطاليا.

ارتدت "تقوى" الحجاب في 2002، بعد عام من هجمات 9/11 في الولايات المتحدة، في وقت بدأت فيه المواقف تتغير تجاه المسلمين.

وتقدم صحفية الغرافيك، تقوى -التي تتنقل فيما بين البيروقراطية الإيطالية المعقدة لتحصل على المواطنة- لمستها الخفيفة للتعددية الثقافية، فكتابها هو نظرة ساخرة على قضايا ساخرة في إيطاليا فيما تشهد البلاد توترات عنصرية قبيل الانتخابات العامة المقررة في 4 مارس/ آذار.

وتقول تقوى إنها لا تتحدث فقط عن كيف يحدق الناس فيها (الشخصية الرئيسية في الكتاب)؛ لكن أيضا عن كيف تحدق هي في الآخرين، وتواجه المؤلفة الإهانات التي تتعرض لها بالسخرية منها، وتقول تقوى بن محمد إن الكتاب الذي نشر في نهاية 2016، ليس مخصصا لجمهور معين وتؤكد، أنه من السهل الرد على التعصب بالسخرية.

ويرسم كتاب "تحت الحجاب" حكايات ونظرات وأسئلة غريبة، كلها مربكة للشخصية الرئيسية، مثل "هل أنت قادمة من مسلمانيا؟" تسأل امرأة الشخصية الرئيسية فيما تتساءل عن الأرض الخيالية لجميع المسلمين، وترد الشخصية الرئيسية "وأين تقع مسلمانيا؟" فيما تصك على أسنانها.

وتستلهم تقوى، قصصها من حياتها الخاصة فضلا عن حكايات جمعتها من مسلمات أخريات.

ويحتوي الكتاب على ثروة من الحكايات، بينها حكايات تقوى وهي تسخر من نفسها فيما تناضل أمام المرآة مثل أي شابة مألوفة في مثل عمرها، وتبحث عن أرضية مشتركة، حيث الهوية الدينية يمكنها أن تلتقي مع هوية الشابة التي نشأت في روما وتتحدث باللهجة المحلية.

ويدلي الإيطاليون بأصواتهم الأحد ليختاروا حكومتهم المقبلة، لكن نسبة الإقبال فيما بين الناخبين قد تكون منخفضة بشكل قياسي.

وقضية التعامل مع التغيرات الاجتماعية والثقافية التي جلبها المهاجرون إلى إيطاليا واحدة من أكثر القضايا المثارة في البرامج التلفزيونية الحوارية، والنقاش حول الحجاب مشتعل على نحو خاص على جدول الأعمال، إذ أعرب بعض السياسيين عن معارضتهم له لأنهم يرون أنه يرمز إلى قمع السلطة الذكورية وضد ما يتصورون أنها المبادئ الغربية لحرية الفرد.

لكن مع كتاب مثل "تحت الحجاب"، تأمل تقوى في تعليم الناس عبر الفكاهة.