شاهد: صور بالأقمار صناعية تعرض حجم الدمار في الغوطة الشرقية

عرضت الأمم المتحدة صورا التقطتها الأقمار الصناعية في الغوطة الشرقية (الجمعة).

وتظهر اللقطات دمارا واسعا عند مقارنتها بصور التقطت في الثالث والعشرين من فبراير/شباط لمنطقة مساحتها 17.1 كيلومتر مربع.

وقالت الأمم المتحدة إنها أجرت تقييما سريعا للأضرار في المنطقة بعد تقسيمها إلى قطاعات وأوضح أن17% منها أصيب بأضرار بالغة حديثة بينما لحقت أضرار طفيفة حديثة بنسبة 22% منها.

وأظهرت الصور مباني سويت بالأرض وأنقاضا في مناطق متفرقة.

كما أظهر تحليل لصور التقطت (الخميس) الماضي لمنطقة أكبر على مساحة 62.5 كيلومتر مربع أضرارا بالغة جديدة مقارنة بصور التقطت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2018.