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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: انتحار شخص بإطلاق النار على نفسه قرب البيت الأبيض

3/3/2018

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي في بيان إن رجلا انتحر بإطلاق الرصاص على رأسه بالقرب من السياج الشمالي للبيت الأبيض يوم السبت.

ورفضت السلطات إعلان اسم الرجل لحين إخطار عائلته.

وقال جهاز الخدمة السرية إن الرجل اقترب من سياج البيت الأبيض عند شارع بنسلفانيا قبل الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسحب مسدسا وأطلق عدة أعيرة. ولم تكن أي من الطلقات موجهة إلى البيت الأبيض على ما يبدو.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان في فلوريدا وقت الحادث وتم إبلاغه بالواقعة. وقالت الشرطة إنه لم تقع أي إصابات أخرى.

ومنعت الشرطة مرور المشاة والعربات في محيط البيت الأبيض وهو إجراء معتاد في مثل هذه الحوادث.

وقال جهاز الخدمة السرية في البيان إن إدارة شرطة العاصمة واشنطن ستتولى التحقيق في حادث إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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