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سياسة|لبنان

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني

صورة أرشيفية للضابطة اللبنانية سوزان الحاج- تعود لعام 2010
صورة أرشيفية للضابطة اللبنانية سوزان الحاج- تعود لعام 2010
3/3/2018

أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية الجمعة ضابطة كبيرة للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي "أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها "استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني" الذي ما زال قيد التوقيف.

وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة" واصفا عيتاني بأنه "البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا".

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 نوفمبر /تشرين الثاني، الفائت الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفي منتصف ديسمبر / كانون الأول أحيل الممثل الشّاب إلى القضاء العسكري.

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

المصدر : مواقع فرنسية
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