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سياسة|روسيا

بوتين يقول إنه لو تسنى له لكان منع انهيار الاتحاد السوفيتي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
3/3/2018

نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، الجمعة إنه كان سيمنع انهيار الاتحاد السوفيتي لو أتيحت له فرصة تغيير تاريخ روسيا الحديث.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات قبل أسابيع من انتخابات تُجري في 18 مارس/ آذار وتظهر استطلاعات للرأي أن من المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.

 ومن المرجح أن تمس تصريحاته وترا حساسا لدى الملايين من كبار السن من الروس الذين يشعرون بحنين إلى الماضي.

وعندما سئل بوتين خلال لقاء مع أنصاره في مدينة كالينينغراد الروسية عن الحدث التاريخي الذي شهدته روسيا وكان يود تغييره رد على الفور" انهيار الاتحاد السوفيتي".

وكان بوتين يعمل في المخابرات الروسية (كيه.جي.بي) في العهد السوفيتي.

ووصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بأنه " أكبر كارثة جيوسياسية" في القرن العشرين خلال كلمة ألقاها في 2005.

المصدر : رويترز
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