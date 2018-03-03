انتحار 12 طفلا لاجئا بالسويد عام 2017

ذكر معهد "كارولينسكا " الطبي، في العاصمة السويدية ستوكهولم، أنّ 12 طفلا لاجئا دون معيل، أقدموا على الانتحار عام 2017 في عموم البلاد.

وأشار المعهد في تقرير نشره اليوم السبت، أنّ أغلب الأطفال هم من المهاجرين الأفغان، أقدموا على الانتحار بعد رفض طلبات لجوئهم.

ولفتت خبيرة الخدمات الاجتماعية والصحة النفسية ألينور ميتيندورفير روتز، التي شاركت في إعداد التقرير، إلى أنّ الأطفال المنتحرين شهدوا صدمات نفسية كبيرة في حياتهم، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء هجرتهم.

بدوره، أفاد بيان صادر عن مركز الصحة النفسية للشباب والأطفال السويدي، تعليقا على تقرير معهد كارولينسكا، أنّ عدد الأطفال اللاجئين المنتحرين لا يعكس حقيقة الواقع، وأن الوضع أسوأ.

تجدر الإشارة أنّ معطيات مكتب الهجرة السويدي، تشير إلى دخول 35 ألف و360 طفل دون معيل إلى السويد، وفي 2016 دخل ألفان و199 طفلا، وفي 2017 دخلها ألف و334 طفلا.