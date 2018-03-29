محاكمة "نباتي" بسبب تعليقه على مقتل "جزار"

قالت الشرطة ومدعون إن نباتيا في فرنسا، نشر رسالة على فيسبوك قال فيها إنه "لا يتعاطف بالمرة" مع جزار قتله "متشدد" في هجوم الأسبوع الماضي، اعتقل وربما يواجه السجن بسبب تعليقه.

ومن المقرر أن يمثل هذا الشخص أمام أحد القضاة اليوم الخميس بتهمة تأييد الإرهاب بعد يومين من صدور حكم بسجن ناشط يساري لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لإشادته بوفاة ضحية أخرى في الحادث نفسه وهو ضابط الدرك أرنو بلترام.

وتنطوي تهمة تأييد الإرهاب على عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو (92 ألف دولار).

وقال اتحاد الجزارين في فرنسا إنه أقام الدعوى ضد صاحب التدوينة على فيسبوك والتي جرى حذفها.

ويعيش هذا الشخص النباتي في قرية سان جودانس القريبة من جبال بيرينيه وبلدة تريب التي شهدت الهجوم الأسبوع الماضي.

وقتل رضوان لقديم المغربي الأصل أربعة أشخاص خلال الحادث منهم ثلاثة داخل متجر في تريب. وكان بين القتلى بلترام والجزار كريستيان ميدفيز.

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء مراسم تأبين وطنية لبلترام الذي تطوع ليحل محل امرأة رهينة احتجزها لقديم.

وصباح اليوم الخميس أقيمت مراسم تأبين للمدنيين الثلاثة الباقين.