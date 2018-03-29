مجلس الأمن يدين بـ"أشد العبارات" صواريخ الحوثي على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي بـ"أشد العبارات" الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة التي استهدفت عدة مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، ما تسبب في مقتل شخص.

وقال المجلس، في بيان له الأربعاء، إن مثل هذه الهجمات "تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي السعودي، بالإضافة إلى تهديد أوسع للأمن الإقليمي".

وأعرب المجلس عن "الانزعاج الشديد" من النية المعلنة للحوثيين بمواصلة هذه الهجمات ضد السعودية، وكذلك شن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة.

كما أعرب بيان المجلس عن "القلق البالغ" إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن والتداعيات المدمرة للصراع على المدنيين.

وطالب المجلس جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل "آمن وسريع"، من دون عوائق والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.