مؤشرات: السيسي يكتسح نتائج الانتخابات الرئاسية

قال موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية إن المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة تظهر حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 21.5 مليون صوت مقابل 721 ألفا لمنافسه موسى مصطفى موسى.

وبدأ مساء أمس فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت على مدى ثلاثة أيام.

ويتجه السيسي لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات برغم عدم وجود مؤشرات على تحقيق الإقبال الكبير على التصويت الذي كان ينشده.

وقال ناخبون إنهم حصلوا على مبالغ مالية وسلع غذائية تشجيعا لهم على الإدلاء بأصواتهم.

وبعد غلق مراكز الاقتراع كتب السيسي في صفحته على فيسبوك "صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل".

وخاض السيسي الانتخابات دون منافسة تذكر بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين الأقوياء وترهيب آخرين الأمر الذي جعل الإقبال مقياسا رئيسيا لشعبيته بين المصريين الذين يتوقع على نطاق واسع أن يكافئوه بفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

الإقبال على التصويت

وقال مصدران أشرفا على التصويت إن نحو 21% من أكثر من59 مليون مصري لهم حق الانتخاب أدلوا بأصواتهم في اليومين الأول والثاني.

وقال دبلوماسي غربي إن الإقبال حتى وقت متأخر من نهار يوم الثلاثاء تراوح بين 15 و20% وارتفع إلى نحو 30% في بعض مراكز الاقتراع يوم الأربعاء.

وفي عام 2014 بلغت نسبة الإقبال 47% وحصل السيسي على 97% من الأصوات.

ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في الثاني من أبريل/نيسان.

وقال السيسي إنه كان يتمنى أن يخوض الانتخابات كثير من المرشحين؛ لكنه واجه مرشحا واحدا وصف بأنه صوري. وقال السيسي إنه لا شأن له بامتناع معارضين عن الترشح وحث المصريين على التصويت بأعداد كبيرة.

وقال ناخبون تحدثوا إلى "رويترز" في أول يومين من التصويت إنهم عرضت عليهم مبالغ مالية وسلع غذائية وخدمات مقابل الإدلاء بأصواتهم.

وقالت امرأة من عزبة الورد القريبة من ضاحية المعادي الراقية في جنوب القاهرة، رافضة الإفصاح عن اسمها "عمري ما صوت قبل كده وما كنت عايزة أصوت المرة دي.. رحت حطيت صباعي في الحبر وأخدت الخمسين جنيه" أي نحو ثلاثة دولارات.

وقالت نساء أخريات، رفضن أيضا الإفصاح عن أسمائهن، إنهن تلقين وعدا بالحصول على أرز وزيت طعام مقابل الإدلاء بأصواتهن.

ولم تكشف النسوة عمن وعدهن بالمبالغ المالية والسلع الغذائية.

وقال موظف في مؤسسة مالية حكومية إن مديري المؤسسة أعطوا الموظفين أجازة نصف يوم في أول أيام التصويت كي يشاركوا في العملية الانتخابية.

وأضاف أنه قيل للموظفين "لا تعودوا بغير حبر فوسفوري" وأنه تم فحص أياديهم في اليوم التالي.

لكن كان هناك ناخبون آخرون ليسوا بحاجة لأي مغريات لإقناعهم بالمشاركة، منهم نهى النمر التي أدلت بصوتها في حي المهندسين.

وقالت "أعطيت صوتي للسيسي طبعا.. كفاية إن بسببه عائلتي وأنا نعيش في أمان حتى لو كانت العيشة صعبة".