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سياسة

الاحتلال الإسرائيلي يهدد باغتيال قادة "حماس"

أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي
29/3/2018

هدد الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حال وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في غزة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الخميس، "لن نسمح أن يواصل قادة حماس الاختباء في غزة بينما يتم إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي".

وأضاف أدرعي "إذا لزم الأمر سنرد في الجدار، وأيضًا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة ـ الجناح العسكري لحماس".

بدوره، قال وزير البناء والإسكان يؤاف غالانت "إذا تصاعدت الأوضاع على حدود غزة فإن اغتيال قادة حماس هو خيار على الطاولة".

وأضاف غالانت لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي "في وقت القتال فإن كل شيء مشروع"، وتابع "إذا ما ارتكبت حماس خطأ فإننا سنرد".

وأشار غالانت "إذا بقيت الأوضاع هادئة وحافظت حماس على الهدوء ولم تطلق الصواريخ، ومنعت التنظيمات الأخرى من الوصول إلى إسرائيل، فإننا سندعهم يعيشون".

المصدر : الأناضول
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