البث الحي
سياسة

"أونروا" تشكر قطر بعد تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
28/3/2018

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن شكرها لدولة قطر لتبرعها بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي للوكالة.

وتبرعت قطر للمنظمة بمبلغ خمسين مليون دولار خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة "أونروا" الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما يوم 15 مارس/ آذار الجاري.

وأعرب بيير كرينبول المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحفي اليوم في غزة، عن شكر الوكالة الأممية، لدولة قطر على هذا التبرع الذي وصفه بـ"السخي"، داعيا بقية دول العالم إلى "أن تحذو حذو دولة قطر"، والتبرع للوكالة الأممية، لمساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب يوم الجمعة الماضي عن شكره وامتنانه لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تعهده بتقديم 50 مليون دولار للأونروا.

ويعد تبرع قطر الأكبر من ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)