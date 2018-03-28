نتنياهو يدفع مجددا قانون تقييد رفع الأذان في المساجد

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو، أوعز إلى رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست "دافيد أمساليم" بدفع إجراءات سن قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في المساجد.

وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، ولكن حزبي (شاس ويهودوت هتوراه ) أعلنا رفضهما له.

وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث.

ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا، حيث يلزم أي مشروع قانون المرور ب 3 قراءات (تمهيدية وأولى، وثانية)، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

وقال مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين على رفضهم له.