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سياسة

مقتل 3 أشخاص داخل مسجد في مدينة كسلا بالسودان

مسجد بمدينة كسلا شرق السودان- أرشيفية
مسجد بمدينة كسلا شرق السودان- أرشيفية
28/3/2018

قتل شخصان، وأصيب 5 آخرون بطعنات، على يد مهاجم داخل أحد مساجد مدينة كسلا بالسودان 480 كيلومترا شرقي العاصمة الخرطوم، ولقي المهاجم حتفه على يد المصلين.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا اللواء يحيى الهادي، في تصريح صحفي، إن 3 أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ إبراهيم عثمان بحي "مكرام" بمدينة كسلا، موضحا أن "متشددا" طلب من إمام المسجد الحديث بعد صلاة العشاء، وعندما رفض طلبه، دخل معه في مشادة معه واستل سكينا هاجم بها الإمام والمصلين.

وأفاد مدير شرطة الولاية بسقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص من المصلين، فضلا عن مقتل المهاجم على يد المصلين الذين تدخلوا لوقف هجومه عليهم، منوها إلى نقل المصابين للمستشفى للعلاج، ومباشرة التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

ووصف الهادي، حالة المصابين بالمستقرة حالياً واستبعد أن يكون الحادث منظماً من قبل جهة بعينها، لكنه أعلن إلقاء القبض على مشتبهين آخرين متهمين بالمشاركة في الحادثة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر : الأناضول
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