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سياسة

قطر تحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات لأجوائها

أرشيفية
أرشيفية
28/3/2018

بعثت دولة قطر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتعلق بخرق بحريني جوي جديد للأجواء القطرية، جاء فيها أن هذا الخرق "يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".

وذكرت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي أن طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر الأحد الماضي.

ووصفت الرسالة الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي، منوّهة بأن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها. 

وطالبت قطر الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة. 

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن دولة قطر تواصل سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية التي تتعرض لها، وأكدت أن قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهام واتهمت بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وطلبت قطر في يونيو/حزيران 2017 من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.

وقبل نحو أسبوعين، وجّهت البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة رسالة جديدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية تطلعه فيها على انتهاكات بحرينية وإماراتية للسيادة القطرية خلال هذا العام.

وتكشف تلك الرسالة أن طائرة عسكرية بحرينية حلقت فوق المنطقة الاقتصادية القطرية الخالصة يوم 28 من فبراير/شباط الماضي على ارتفاع نحو مئة متر فقط، واستتبع ذلك تحريك طائرة حربية قطرية قبل أن تغادر الطائرة البحرينية المنطقة.

ويوم 14 من يناير/كانون الثاني الماضي، حلقت طائرة عسكرية إماراتية فوق المياه الإقليمية القطرية دون إذن من السلطات القطرية.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء القطرية
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