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سياسة

شاهد: نائب بالبرلمان المصري يعرض رشوة على الناخبين للتصويت للسيسي

28/3/2018

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء) أحد أعضاء مجلس النواب المصري وهو يعرض رشوة على المواطنين لحثهم على الذهاب للانتخابات الرئاسية.

وأظهر الفيديو النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب المصري، عن دائرة الواسطي بمحافظة بنى سويف (جنوب إقليم القاهرة الكبرى)، وهو يطلب من المواطنين الذهاب للجان الانتخابية للتصويت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب خلال الفيديو أن من سيخرج من المواطنين للإدلاء بصوته لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي، سيحصل على "كوبون" بعد التصويت يأخذ بموجبه "شنطة" أو "كرتونة" بها مواد غذائية وتموينية.

وانطلقت (الإثنين) انتخابات رئاسة الجمهورية في مصرالتي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أمام منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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