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سياسة

شاهد: لقطات جوية ترصد دمار الغوطة وتهجير سكانها

28/3/2018

رصدت طائرة بدون طيار (درون)، مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل النظام، التي تتعرض لقصف متواصل، وتهجير لسكانها رغم صدور قرار دولي بوقف إطلاق النار.

وأظهرت اللقطات عددًا قليلًا من الأشخاص على دراجات نارية ومركبات وشاحنات صغيرة، ومعهم بعض الأمتعة، وهم يغادرون مدينتهم التي تحولت إلى "مدينة ركام".

وتعرضت مباني المدينة لأضرار كبيرة جراء قصف النظام السوري وحلفائه، وشوهدت الشوارع مدمرة ومملوءة بالغبار.

كما ظهرت بعض الأحياء مدمرة بالكامل، وشوهدت مآذن ما بين 3 و4 مساجد شاخصة لم تتضرر، ومسجد آخر مدمر بالكامل، وإحدى المآذن ساقطة على قبة مسجد.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام السوري لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في الـ 26 من الشهر نفسه "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017.

المصدر : الأناضول
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