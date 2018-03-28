البث الحي
سياسة

شاهد: لقطات جديدة توثق حجم الدمار في قرى الروهينغيا

28/3/2018

حصلت وكالة "الأناضول" على مشاهد مسجلة جديدة، تُظهر قرى جرى إحراقها من قبل جيش ميانمار والبوذيين المتطرفين، في إطار العنف الذي يمارس ضد مسلمي الروهينغيا في إقليم راخين (أراكان).

وتوثق المشاهد الجديدة التي جرى التقاطها في قرى "مونغداو" غربي ميانمار، أعمال العنف التي يشنها جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة ضد سكان القرى المسلمة في أراكان، منذ 25 أغسطس/آب الماضي.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها "الأناضول" من مصادر خاصة، حجم الدمار والنهب الذي تعرضت له قرى المسلمين في إقليم أراكان، في ظل مواصلة حكومة ميانمار عدم السماح لوسائل الإعلام والصحافة الدولية بدخول الإقليم.

وفي أغسطس/أب الماضي، سلم الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان"، حكومة ميانمار تقريرًا دوليًا أعده 9 موظفين أمميين و6 من ميانمار و3 من الخبراء الدوليين بهدف إيجاد حلول دائمة لأزمة مسلمي الروهينغيا في إقليم راخين (أراكان)، غربي ميانمار.

ودعا التقرير إلي وقف العملية العسكرية التي تشنها قوات ميانمار فورًا، والوصول الإنساني لجميع المحتاجين والعودة الآمنة والكريمة والطواعية للاجئين الروهينغيا من بنغلاديش.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان، ووصفت الأمم المتحدة تلك المجاز بـ"التطهير العرقي".

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء مئات الآلاف إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)