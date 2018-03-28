شاهد: اصطدام بين طائرتين ألمانية وإسرائيلية في تل أبيب

اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا" الألمانية للطيران وهي تسير إلى الوراء عند خروجها من موقفها بمطار بن غوريون في تل أبيب، صباح الأربعاء، بطائرة تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية.

ولم يسفر الاصطدام بين الطائرتين في أرض المطار، عن سقوط جرحى، حسبما أفادت مصادر ملاحية.

وتابعت المصادر نفسها أن ذيل طائرة الإيرباص الألمانية، اصطدمت بطائرة البوينغ الإسرائيلية المتوقفة قربها ما ألحق بعض الأضرار بالطائرتين لكن دون أن يصاب أي من الركاب بجروح.

وفتحت السلطات الملاحية تحقيقًا حول الحادث، بحسب المصادر نفسها دون إعطاء تفاصيل.