شاهد: استقبال حافل لكيم جونغ أون في الصين قبل قمته مع ترمب

استقبلت بيجين بحفاوة كبيرة كيم جونغ أون في أول زيارة له إلى الصين، في تعبير عن رغبة في التقارب بين البلدين المتحالفين تاريخيا قبل القمة المرتقبة للزعيم الشمالي مع الرئيس الأمريكي.

وفي أول زيارة له إلى الخارج منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2011، أقيم احتفال رسمي لكيم وزوجته ومأدبة في قصر الشعب خلال الزيارة التي لم يكشف عنها رسميا قبل اليوم الأربعاء بعدما عاد الزوجان إلى بلدهما بالقطار.

وقالت الصين، الأربعاء إنها حصلت على تعهد من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وذلك خلال اجتماع تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وعد بأن تعزز بلاده صداقتها مع جارتها المعزولة.

وبعد يومين من التكهنات، أعلنت الصين أن كيم زار بكين والتقى مع شي خلال ما وصفتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأنها زيارة غير رسمية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.

والزيارة هي أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة في 2011، ويعتقد محللون أنها للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم تتطرق وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية بالذكر إلى تعهد كيم بنزع السلاح النووي أو إلى اجتماعه المتوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ أيار.

وبيجين، أوثق حلفاء كوريا الشمالية، لكن علاقتهما توترت جراء سعي الأخيرة لحيازة أسلحة نووية ومساندة الصين لعقوبات دولية صارمة ردا على ذلك.

ونقلت الوكالة الصينية عن كيم قوله للرئيس الصيني إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية بدأ يتحسن لأن كوريا الشمالية أخذت بزمام المبادرة لتخفيف التوتر وطرحت مقترحات من أجل محادثات سلام.

ورغم وصف الزيارة بأنها غير رسمية إلا أن ظهور كيم في بيجين تضمن على كل مظاهر زيارة الدولة بما في ذلك تفقد حرس الشرف، وعرض التلفزيون الرسمي صورا للزعيمين وهما يتحدثان بشكل ودي بينما لاقت "ري سول "جو زوجة كيم ترحيبا حارا من بينغ ليوان زوجة شي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الصين أطلعت ترمب على زيارة كيم، وإن الاتصال شمل رسالة شخصية من شي للرئيس الأمريكي، وقال البيان، إن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال وثيق مع "حليفتينا كوريا الجنوبية واليابان.

وانتشرت التكهنات حول زيارة كيم لبكين في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما شوهد قطار يشبه القطار الذي كان يستخدمه والده في العاصمة الصينية وسط وجود أمني كثيف.

وقال مسؤول كبير من كوريا الجنوبية، الثلاثاء إن تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية والصين سيكون مؤشرا إيجابيا قبل اجتماعات مزمعة تشارك فيها الكوريتان والولايات المتحدة.

وكان كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون قد التقى في عام 2000 مع الرئيس الصيني في ذلك الحين "جيانغ تسه مين" في الصين قبل قمة بين الكوريتين في يونيو /حزيران من ذلك العام. واعتبرت الزيارة في ذلك الحين تجديدا للتأكيد على العلاقات الوثيقة مع الصين.