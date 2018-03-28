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سياسة

شاهد: إسرائيل تنشر 100 قناص على حدود غزة تأهبا لاحتجاجات فلسطينية

28/3/2018

قال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة نُشرت (الأربعاء) إن الجيش نشر ما يزيد عن مئة قناص على الحدود مع غزة قبيل مظاهرة فلسطينية حاشدة مُزمعة قرب الحدود.

ويأمل منظمو المظاهرة في أن يستجيب الآلاف في غزة إلى دعوتهم للاحتشاد، بدءا من يوم الجمعة (30 مارس آذار) المقبل، في مناطق للتخييم في خمسة مواقع على امتداد المنطقة الحدودية الحساسة في احتجاج يمتد ستة أسابيع للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "عازلة" مع الفلسطينيين على أرض متاخمة لسياج حدود الاحتلال الإسرائيلية معللا ذلك بمخاوف أمنية.

وقال اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت، رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية إن الجيش لن يسمح "باختراق حاشد" أو يتسامح مع الإضرار بالحاجز خلال المظاهرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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