شاهد: أمريكية توثق قتل شرطي لرجل أسود في تكساس

أظهر تسجيل مصور جديد انتشر على موقع فيسبوك، لحظة إطلاق النار على رجل أسود يدعى "داني راي توماس" عند تقاطع شارع في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، من قبل نائب مأمور شرطة، الخميس.

ويمكن سماع كايان يونغ، التي صورت هذه المحنة على هاتفها، وهي تروي ما تراه، قائلة "كان يجب أن يكون قد خضع للتوقيف بجهاز الصدمة الكهربائية (تاسر)، ما كان يجب إطلاق النار على هذا الرجل وقتله".

وقالت ماركيتا شقيقة توماس إن الشرطي كان لديه خيار استخدام الـ"تاسر" وهو من الأسلحة غير القاتلة، للسيطرة على شقيقها وإخضاعه بدلًا من قتله.

وبكت ماركيتا توماس عند أحد المراسلين بينما حاول أحباؤها تهدئتها وتعزيتها، قائلين إن شقيقها كان أعزل ولم يكن مسلحًا في حادثة يوم الخميس الماضي في تقاطع شارع مزدحم.

وقالت شقيقة توماس لشبكة إن.بي.سي، إن شقيقها يعاني من اضطراب عقلي في ذلك الوقت، وإنه يعاني من حزن شخصي شديد، إذ إن زوجته تواجه اتهامات حول غرق طفليهما.

ولم يصب الشرطي بأذى في الحادث، والتحقيقات في حادث إطلاق النار جارية، وفقًا لما ذكرته شركة "إن بي سي" المحلية.