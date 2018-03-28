جيبوتي تعرض شراء حصة موانئ دبي في مرفأ "دوراليه"

قال أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي إن الهيئة عرضت شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في مشروع مرفأ دوراليه للحاويات لإنهاء نزاع مع الشركة.

وقد جاء عرض هيئة الموانئ في جيبوتي لشراء حصة موانئ دبي العالمية والبالغة 33 % في مشروع مرفأ دوراليه للحاويات لإنهاء نزاع مع الشركة المملوكة لحكومة دبي وتفادي التحكيم.

وقال هادي "نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم… لا توجد حاجة للتحكيم الدولي، سنشتري أسهمهم".

من جهة أخرى، قال هادي إن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية "سي.إم.ايه سي.جي.إم" لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وإنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو /تموز في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزا للنقل البحري والجوي في أفريقيا.

ولفعل ذلك، قال هادي إن الهيئة تخطط أيضا لبناء مطار يتكلف 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي (لإير جيبوتي).

وامتنعت مجموعة "سي.إم.ايه سي.جي.إم" عن التعليق.

ودفع موقع جيبوتي الاستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك.

وكانت جيبوتي قد أنهت، عقد امتياز المرفأ مع موانئ دبي العالمية الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى عام 2012.

ووصفت موانئ دبي العالمية تلك الخطوة بأنها غير قانونية، وقالت إنها بدأت إجراءات أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي برأتها العام الماضي من جميع الاتهامات المتعلقة بسوء إدارة الامتياز.