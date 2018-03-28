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سياسة|إثيوبيا

الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيس وزراء جديدا

27/3/2018

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية أن الائتلاف الحاكم اختار أبي أحمد علي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة إن الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، التي تتألف من 180 عضوا، اختارت أبي أحمد علي لخلافة هايلي مريم في رئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائيا رئيسا للوزراء.

وأبي أحمد علي (41 عاما) سياسي مسلم من قومية "الأورومو" ويترأس الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف منذ 22 فبراير/ شباط 2018.

ويمهد انتخاب أبي أحمد لتعيينه رئيسًا للوزراء بعد مصادقة البرلمان عليه، ولم يعلن عن تاريخ هذه الخطوة حتى الآن.

كما انتخب الائتلاف الحاكم أيضًا دمقي مكنن نائبًا لرئيس الائتلاف.

ويتكون الائتلاف الحاكم، الذي تشكل عام 1989، من "جبهة تحرير شعب تجراي" و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو" و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا" إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".

ويضم مجلس الائتلاف الحاكم 180 عضوا، بواقع 45 عضوًا من كل حزب في الائتلاف، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف، ويجتمع مرتين سنويا، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارات الرئيسية في الائتلاف.

وعبر تصويت سري، يختار أعضاء مجلس الائتلاف رئيس الائتلاف من بين مرشحين، هم رؤساء أحزاب.

وأعلن مجلس الائتلاف قبوله رسميًا استقالة ديسالين، الذي كان قد أعلن، في خطوة مفاجئة، استقالته من رئاسة الائتلاف والحكومة، معللًا بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.

وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد. وقال وزير الدفاع سراج فرجيسا آنذاك إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري.

وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات متقطعة تتهم الحكومة بـتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.

وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات، من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بهدف تخفيف الاحتقان وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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