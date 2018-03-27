نقل نتنياهو إلى المستشفى

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى لفترة وجيزة لإجراء فحوص طبية بعد أن تعرض لوعكة صحية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو "يعاني من حمى شديدة وسعال". وأضاف أن طبيب نتنياهو الشخصي يعتقد أن رئيس الوزراء لم يتعاف كليا من مرض ألم به قبل أسبوعين ومن ثم قرر إخضاعه لمزيد من الفحوص في المستشفى.

وبعد نحو ساعتين، كتب نتنياهو على تويتر "أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مصورا تابعا لها شاهد موكب نتنياهو وهو يغادر المستشفى.

وقال بيان رسمي من مكتبه إن الفحوص الطبية تشير إلى أن رئيس الوزراء يعاني من عدوى فيروسية بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي.

ويأتي مرض نتنياهو في وقت يواجه فيه ضغوطا شديدة في ظل خضوعه لتحقيق تجريه الشرطة في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

واستجوبت الشرطة نتنياهو وزوجته ونجله في إطار تحقيق في إحدى قضايا الفساد تلك والتي يشتبه بتورط نتنياهو فيها.

ومن بين القضايا التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو قضية "بيزك" التي يشتبه فيها بتقديمه امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات المحلية "بيزك" مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته سارة في موقع إخباري تملكه الشركة.