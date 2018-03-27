مسؤولون إسرائيليون: أعداد اليهود والعرب "من النهر إلى البحر" متساوية تقريبا

أظهرت أرقام استشهد بها مسؤولون إسرائيليون أن أعداد اليهود والعرب بين البحر المتوسط ونهر الأردن متساوية أو تقترب من ذلك.

ويثير ذلك أسئلة بشأن إن كانت إسرائيل ستظل ديمقراطية إذا احتفظت بأراض في الضفة وغزة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

ووردت إحصائيات خاصة بالسكان في بيان برلماني إسرائيلي أمس يلخص استجواب المشرعين لمسؤول في الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي والتي تنسق أنشطة الحكومة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويدرس الطرفان التركيبة السكانية بعناية لما لها من تداعيات محتملة على الجانبين فيما يزنان الحلول المحتملة للصراع وبينما تقترب إسرائيل من إحياء الذكرى السبعين لقيامها الشهر المقبل.

ومنذ أن تجمد "حل الدولتين" في 2014 يحاجج البعض بأنه إذا أصبحت إسرائيل دولة ثنائية القومية من خلال ضم الأراضي التي احتلتها قبل 51 عاما فإنها ستضطر يوما ما للاختيار بين أن تظل نظاما ديمقراطيا أو تعمد إلى تأمين أغلبية يهودية بحرمان الفلسطينيين من التصويت.

وقال الكولونيل أوري مينديز نائب مدير الإدارة المدنية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان "نقدر" عدد السكان الفلسطينيين "في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بما بين مليونين ونصف المليون ومليونين و700 ألف نسمة".

وأشار إلى أن إحصاء فلسطينيا ذكر أن العدد نحو ثلاثة ملايين.

وقال آفي ديختر رئيس اللجنة ومدير جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) السابق إنه بإضافة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يصبح العدد الإجمالي نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في المنطقتين.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنه بإضافة هذا الرقم إلى نحو مليون و840 ألف عربي يعيشون داخل إسرائيل فسيصبح عدد العرب الإجمالي في إسرائيل والأراضي التي تحتلها نحو 6 ملايين ونصف مليون نسمة.

ويقول المكتب إن هذا هو العدد ذاته تقريبا من اليهود الذين يعيشون بين وادي الأردن والبحر المتوسط.

وأضعفت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها آمال الفلسطينيين في قيام دولة متواصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

ويخشى الفلسطينيون أيضا من أن مساعيهم لإقامة دولة قد تلقت ضربة أخرى عندما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول.

وشكك مستوطنون إسرائيليون على الفور في بيانات عدد السكان واستشهدوا بدراسة ذكرت أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية يبلغ مليوناو800 ألف نسمة.

لكن أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي وصف الأرقام بأنها "دقيقة" و "معروفة لنا منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه من دون قيام دولة فلسطينية فإن إسرائيل تتجه نحو "حل الدولة الواحدة" وستتبنى إما "سياسة الفصل العنصري أو (القبول) برئيس وزراء عربي فلسطيني".