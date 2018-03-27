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سياسة

شاهد: وزارة التعليم المصرية تجبر مدرسين على التصويت في الانتخابات

27/3/2018

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موفدا من وزارة التربية والتعليم المصرية يجبر المدرسين على التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر.

وأوضح مقطع الفيديو موفدا من وزارة التربية والتعليم المصرية وهو يجبر المدرسين على التصويت بالانتخابات والتوقيع بالبصمة على كارت خارجي لإثبات المشاركة، بناء على تعليمات الإدارة التعليمية.

وصور المقطع من مدرسة كفر كلا الباب الابتدائية الجديدة بمركز "السنطة" بمحافظة الغربية، والمتحدث يدعى محسن سرحان.

وقال الموفد في الفيديو إنها ليست تعليماته بل تعليمات الدولة وإنه سيقوم بجمع الكروت بعد أن ينتخب الموظفون، وإنه من المفترض أن يرجع المعلم إلى الوزارة ويثبت أنه قام بالتصويت بعد أن يتم التأكد من ذلك بمشاهدة الحبر على إصبعه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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