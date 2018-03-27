شاهد: الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا للاشتباه في صلته بتنظيم الدولة

اعتقلت الشرطة الإيطالية مواطنا مصريا (الثلاثاء) للاشتباه في ارتباطه بتنظيم الدولة وقيامه بتلقين الأطفال أفكارا متشددة تحرض على العنف.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن مصادر قولها إن المتهم يدعى عبد الرحمن محيي الدين مصطفى عمر (58 عاما)، وهو متزوج من امرأة إيطالية، ويدير مركزا ثقافيا إسلاميا في مدينة فوجيا جنوبي إيطاليا.

وقالت الشرطة في بيان إنها تعتقد أنه استغل منصبه في الترويج "لأنشطة إرهابية" ونشر دعاية جهادية.

ووضعت الشرطة عبد الرحمن تحت المراقبة لأشهر، كما راقبت حساباته المصرفية، وسجلت دروسه للأطفال في منطقته.

وقالت الشرطة إنها سجلت له قوله لمجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وعشر سنوات إنه يدعوهم لمحاربة "الكفار" وقطع رقابهم بالسيوف وتفجير أجسادهم بالأحزمة الناسفة.

وقالت الشرطة في إطار التحقيق الذي يحمل اسم "مدرس سيء" إنها صادرت أصولا مالية تبلغ قيمتها نحو 458 ألف دولار.