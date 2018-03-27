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شاهد| البيت الأبيض: هجوم موسكو على الجاسوس الروسي في بريطانيا "وقح"

27/3/2018

قال البيت الأبيض الاثنين إن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة تعاون مع روسيا لكن أفعالا مثل هجوم موسكو "الوقح" على جاسوس روسي سابق في بريطانيا تحول دون ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه في مؤتمر صحفي بعد أن أمرت إدارة ترمب بطرد 60 دبلوماسيا روسيا "علاقتنا مع روسيا هي بكل صراحة مسؤولية الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين وآخرين في القيادة الكبيرة في روسيا".

وأضاف "نريد إقامة علاقة تعاون. الرئيس يرغب في العمل مع الروس لكن تصرفاتهم لا تتيح أحيانا حدوث ذلك".

وتابع "عملية التسميم في المملكة المتحدة التي أدت إلى إعلان اليوم كانت عملا وقحا للغاية. كان تصرفا طائشا". وأضاف "هذه الجريمة لا تؤثر فقط على الأشخاص الأمنيين بل على المدنيين الأبرياء أيضا".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت طرد 60 رجل مخابرات روسيا وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل.

وأوضح البيت الأبيض أن 12 ممن اتخذ قرار بطردهم يعملون في بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك وأن لدى جميع المطرودين مهلة سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن هذه الحملة تتم بالتنسيق مع بريطانيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات
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